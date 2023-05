Stand: 07.05.2023 16:10 Uhr Oldenburg: 21-Jähriger fährt mit 1,83 Promille auf E-Scooter

In Oldenburg hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Mann aus dem Verkehr gezogen, weil er betrunken auf einem Elektro-Roller unterwegs war. Der 21-Jährige war den Beamten aufgefallen, als er mit seinem E-Scooter einen Radweg in leichten Schlangenlinien befuhr, heißt es in einer Polizeimeldung. Bei einer Kontrolle des jungen Mannes sei eine Atemalkoholkonzentration von 1,83 Promille festgestellt worden. Die Polizei ordnete nach eigenen Angaben eine Blutentnahme an, der Führerschein des 21-Jährigen wurde einbehalten.

