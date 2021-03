Stand: 31.03.2021 11:26 Uhr Oldenburg: 200 Jugendliche feiern an Hafenpromenade

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei Oldenburg mit Kräften der Bereitschaftspolizei am Dienstagabend die Hafenpromenade im Hinblick auf die geltenden Corona-Regeln kontrolliert. Die Einsatzkräfte trafen dort nach eigenen Angaben gegen 22.30 Uhr rund 200 feiernde Jugendliche und Heranwachsende an. Abstandsregeln und Maskenpflicht seien vielfach nicht eingehalten worden, hieß es. Mehrere Personen hätten versucht, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten leiteten gegen 39 der anwesenden Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gegen 26 sprachen die Ermittler zusätzlich Platzverweise aus. Der Einsatz dauerte bis Mitternacht. Die Polizei werde den Bereich der Hafenpromenade und weitere Örtlichkeiten in den kommenden Tagen verstärkt im Blick behalten und entsprechende Kontrollen durchführen, kündigte die Behörde an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.03.2021 | 13:30 Uhr