Stand: 22.01.2019 12:58 Uhr

Oldenburg: 17-Jährige von Lkw erfasst und getötet

Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist in Oldenburg von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte das Mädchen am Dienstagmorgen eine Straße überqueren wollen, als der Lkw-Fahrer es offenbar beim Rechtsabbiegen übersah. Erst vor wenigen Tagen war in Lehrte bei Hannover eine 11-Jährige von einem abbiegenden Müllauto erfasst und tödlich verletzt worden.

Lkw-Unfall: Jugendliche in Oldenburg getötet 22.01.2019 12:45 Uhr Bei dem Versuch eine Straße zu überqueren ist eine 17-jährige Radfahrerin gestorben. Ein Lkw-Fahrer hatte sie nach Angaben der Polizei beim Rechtsabbiegen übersehen.







Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter

Laut Polizei war die 17-Jährige mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und wollte an der Kreuzung geradeaus fahren. Die Ampel zeigte demnach sowohl für das Mädchen als auch für den Lkw-Fahrer Grün. Die 17-Jährige sei sofort tot gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach dem Zusammenstoß sei der Lkw-Fahrer mit seinem Kipplaster samt Anhänger weiter gefahren. Die Polizei konnte ihn aber nur kurze Zeit später im Landkreis Oldenburg stoppen. Ob er sich bewusst entfernte oder ob er den tödlichen Unfall tatsächlich nicht mitbekommen hatte, sei noch unklar, so die Polizei. Außerdem soll es nicht der erste tödliche Unfall an dieser Kreuzung sein.

