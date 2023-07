Stand: 27.07.2023 08:02 Uhr Offene Haftbefehle: Festnahme bei Einreise im Landkreis Leer

Eine Busfahrt endete für einen 38 Jahre alten Mann im Gefängnis. Er war mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann war mit einem Bus aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Grenzkontrolle stoppten die Beamten den Bus am Mittwochnachmittag auf einem Rastplatz in Bunde (Landkreis Leer). Dabei fiel auf, dass mit gleich zwei Haftbefehlen nach dem Mann gesucht wurde. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Auf ihn warten mehr als acht Monate Haft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

