Stand: 21.06.2022 06:15 Uhr Ocholt: Frau findet Geldbörse und übergibt sie der Polizei

Eine 59-jährige Frau aus Barßel im Landkreis Cloppenburg hat auf der Wache in Westerstede ein Portemonnaie mit Geld in dreistelliger Höhe abgegeben. Die Geldbörse hatte sie in Ocholt auf der Straße gefunden und dort zudem einige Geldscheine eingesammelt, die der Wind umhergewirbelt hatte. Weil auch Ausweispapiere in dem Portemonnaie waren, konnte die Polizei den 76-jährigen Besitzer telefonisch erreichen. Der Mann holte das Portemonnaie auf der Wache ab, teile die Polizei mit. Die 59-jährige Finderin soll jetzt noch eine angemessene Belohnung erhalten.

