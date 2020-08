Stand: 31.08.2020 09:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oberndorf: Biker bei Unfall schwer verletzt

Ein 62-Jähriger ist am Sonntag in Oberndorf (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve gefahren. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.08.2020 | 06:30 Uhr