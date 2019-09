Stand: 08.09.2019 08:00 Uhr

Oberbürgermeisterwahl Emden: Zweikampf erwartet

In Emden wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Insgesamt acht Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Bernd Bornemann (SPD), der nach achtjähriger Amtszeit nicht mehr antritt. Die spannende Frage wird dabei sein, ob die SPD ihre traditionelle Hochburg behaupten kann. Seit 1956 haben die Sozialdemokraten in Emden ohne Unterbrechung den Oberbürgermeister gestellt.

Videos 02:42 Hallo Niedersachsen Aus dem Bordell ins Rathaus Hallo Niedersachsen Seit vielen Jahren arbeitet Tanja Meyer im Nachtchlub "Cheri" am Tresen. Jetzt will sie das Emder Rathaus erobern. Im September tritt sie bei der Oberbürgermeisterwahl an. Video (02:42 min)

Breite Unterstützung für Kruithoff

Gute Chancen, diese Dominanz zu beenden, werden dem parteilosen Diplom-Kaufmann Tim Kruithoff eingeräumt. Der 42-Jährige wird von CDU, FDP, Grünen und der Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Emden" unterstützt. Unter dem Slogan #verEMDERung will er das Potenzial der Stadt neu wecken. Die SPD wiederum schickt den 45-jährigen Manfred Eertmoed ins Rennen. Er hat bei der Stadt Emden in der Verwaltung gelernt und ist seit sieben Jahren Bürgermeister der Nachbargemeinde Hinte. Eertmoed kündigte an, Emden zur "grünsten Technikstadt Ostfrieslands" machen zu wollen, die ihren Erfindergeist in den Mittelpunkt rückt.

Bissiger Schlagabtausch auf Facebook

Für Aufsehen sorgte im Wahlkampf ein Schlagabtausch der jeweiligen Lager auf Facebook. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, musste sich Eertmoed von Einträgen seiner Anhänger distanzieren, die Kruithoff als neureichen Karrieristen bezeichnet hatten. Vermeintliche Kruithoff-Anhänger wiederum diffamierten Eertmoed im Internet.

Mögliche Stichwahl am 22. September

Die weiteren sechs parteilosen Kandidaten - zwei Frauen und vier Männer - gelten lediglich als Außenseiter. Dabei handelt es sich um die Bordell-Thekenkraft Tanja Meyer, die Verkäuferin Karin Theeßen-Leckebusch, den Heizungsbauer Reza Darbani, den Gastronom Sari Sansar, den IT-Systemkaufmann Ingo Weber und den Diplom-Ingenieur Abdou Ouedraogo. Bekommt keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen, gibt es am 22. September eine Stichwahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.09.2019 | 08:00 Uhr