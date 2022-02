Stand: 04.02.2022 07:36 Uhr Obduktion bestätigt: Patient an Rauchgasvergiftung gestorben

Nach dem tödlichen Brand im Cloppenburger St. Josefs-Hospital Ende voriger Woche steht jetzt fest, dass das Opfer an einer Rauchgasvergiftung gestorben ist. Das teilte ein Sprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft mit. Die Behörde hatte den Leichnam des 66-jährigen Patienten obduzieren lassen, um die genaue Todesursache zu ermitteln.

Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Brand in der Lüftungsanlage des Patientenzimmers ausgebrochen. Einen Rauchmelder, so die Polizei, habe es in dem Zimmer nicht gegeben. Die genauen Umstände des Brandes lässt die Oldenburger Staatsanwaltschaft jetzt ebenfalls untersuchen.

