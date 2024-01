Stand: 22.01.2024 21:19 Uhr Obduktion: 45-jähriger Spaziergänger ist in Emder Kanal ertrunken

Der 45-jährige Emder, der am Sonntag vor einer Woche in den Kanal Treckfahrtstief gestürzt war, ist ertrunken. Das hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aurich (Landkreis Friesland) die Obduktion ergeben, wie die "Nordwestzeitung" berichtet. Ein Fremdeinwirken sei ausgeschlossen. Der Mann war im Dunkeln beim Spazierengehen mit seiner Frau ausgerutscht und in den Kanal gestürzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften hatte noch in der Nacht vergeblich nach dem Mann gesucht. Die Suche zog sich über mehrere Tage hin und dabei waren unter anderem Taucherinnen und Taucher, Wärmebildkameras und ein Sonarboot im Einsatz. Schließlich fand eine Fahrradstreife der Polizei die Leiche des Mannes.

