OVG: Geschäfte in Oldenburg bleiben Sonntag dicht

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die geplante Geschäftsöffnung in Oldenburg an diesem Sonntag (13. September) sowie an den Sonntagen am 4. und 11. Oktober untersagt. Damit bestätigten die OVG-Richter eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg und wiesen eine Beschwerde der Stadt zurück. Der Beschluss ist unanfechtbar, wie OVG-Sprecherin Gunhild Becker mitteilte.

Stadt wollte Folge der Corona-Krise mildern

Ursprünglich hatte die Gewerkschaft ver.di in einem Eilverfahren gegen die Sonntagsöffnung geklagt. Die Stadt Oldenburg wollte so den Einzelhandel unterstützen, um die Folgen der Corona-Krise zu mildern. Für die Öffnung liegt nach Auffassung der Gerichte jedoch kein hinreichender Grund vor, weil dies bundesweit und für jeden Sonntag gelten könne. Besondere Anlässe für die Öffnung hatten die Stadt und das "City Management Oldenburg" nicht geplant. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes dürfe eine Sonntagsöffnung nicht auf eine weitgehende Gleichstellung mit den Werktagen und ihrer geschäftigen Betriebsamkeit hinauslaufen, sagte Becker. Dem verfassungsrechtlich gewährtem Sonntagsschutz sei damit nicht hinreichend Rechnung getragen.

