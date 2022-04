Nur vereinzelt größere Schäden nach Sturm in Niedersachsen Stand: 08.04.2022 07:42 Uhr Sturmtief "Nasim" hat nach bisherigen Erkenntnissen in Niedersachsen überschaubare Schäden angerichtet. Örtlich stürzten Bäume um, einzelne Straßen wurden gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Sturmtief kam in drei Etappen. An der Küste, wo in der Nacht das Maximum des Sturms mit Böen von bis zu 100 Kilometer in der Stunde erwartet wurden, haben teils orkanartige Sturmböen zwei Schiffe in Not gebracht. In Bremerhaven mussten Einsatzkräfte ein Containerschiff auspumpen, nachdem Wasser eingedrungen war. Bei Wilhelmshaven wurde ein 400 Meter langes Schiff auf der Jade vom Kai gedrückt, nachdem die Festmacherleinen aufgrund des Sturms brachen. Mehrere Schlepper bugsierten das Schiff laut Wasserschutzpolizei wieder an die Pier. Eine Sturmflut auf den Nordseeinseln blieb aus.

Umgestürzte Bäume und gesperrte Straßen

Vielerorts musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken, etwa in den Landkreisen Aurich und Leer. Bei Ahlhorn in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) fiel ein Baum auf die Bahnstrecke. Der Verkehr der Nordwestbahn in Richtung Osnabrück wurde darauf zeitweise unterbrochen, wie eine Sprecherin der Bahn bestätigte. Wegen Sturmschäden wurden auch mehrere Straßen gesperrt. Einen größeren Schaden verursachte das Sturmtief in Metjendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede bei Oldenburg. Dort wurde ein großes Wellblechdach einer Modellbau-Firma vom Wind zerstört, wie die Polizei meldete.

Schwere Sturmböen in Hameln

Die ersten Böen hatten am Donnerstagvormittag bereits die Küste, das Mittelgebirge und im Binnenland eine Linie zwischen Osnabrück und der Heide erreicht. Am Nachmittag registrierte der DWD in Hameln nach eigenen Angaben eine schwere Sturmböe mit einer Windgeschwindigkeit von 98 Kilometern in der Stunde. Auf dem Brocken wurde Tempo 147 gemessen. An vielen anderen Orten in Niedersachsen wurden ebenfalls Sturmböen registriert, Starkregen behinderte örtlich zudem die Autofahrer.

Wangerooge: Neuer Sand wird verschoben

Aus Vorsicht und Furcht vor zerstörerischen Sturmfluten wurden auf Wangerooge am Donnerstag aber 20 Meter des neuen Sands hin zur Promenade geschoben. Die Strände auf der Nordseeinsel waren erst jüngst nach den heftigen Orkanen mit Sand aufgefüllt worden. Für die Nacht war mit einem dreiviertel Meter über dem normalen Hochwasser gerechnet worden, hieß es. Alles unter einem Meter bedeute kein Risiko, erklärt Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) NDR Niedersachsen.

Sieben Millionen Euro Soforthilfe

Bei den schweren Stürmen im Februar waren vor allem die Nordsee-Inseln Wangerooge, Norderney, Langeoog und Baltrum von den Stürmen betroffen. Teilweise verschwanden bis zu 90 Prozent der Strände innerhalb kürzester Zeit im Meer. Bei einem Krisentreffen der Insel-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte das Land sieben Millionen Euro Soforthilfen zu. Mittlerweile stehen auf Wangerooge bereits die Strandkörbe und warten auf Osterurlauber. Auch auf Langeoog und Borkum sind Strandbereiche erneuert, Strandkörbe aufgestellt und Plankenwege für die Strandgäste verlegt worden.

Landesforsten: Auf Waldspaziergang verzichten

Die Niedersächsischen Landesforsten warnten am Donnerstag vor dem Betreten der Wälder. Durch die vergangenen Dürrejahre, aber auch durch die Februarstürme seien zahlreiche Bäume geschwächt oder in ihrer Stabilität beeinträchtigt. Der erwartete Wind sei zwar deutlich weniger stark als die drei Stürme "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" im Februar, dennoch sei Vorsicht geboten.

