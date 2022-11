Stand: 18.11.2022 07:50 Uhr Störung der Notrufnummern im Raum Oldenburg behoben

Die Störung im Mobilfunknetz, die am Donnerstag auch im Landkreis Oldenburg für Probleme bei den Notrufnummern gesorgt hat, sind weitgehend behoben. Polizei und Feuerwehr waren teilweise über Stunden nicht zu erreichen. Ein Sprecher des Mobilfunkanbieters O2 - dessen Netz vor allem betroffen war - erklärt, es gebe so gut wie keine Störungen mehr. Auch von der Großleitstelle in Oldenburg heißt es: Keine Probleme mehr. Auch in Hamburg und Bremen waren am Donnerstag Störungen gemeldet worden. Grund für die Einschränkungen sei eine Störung an einem Sprachübertragungsserver gewesen, teilte das Unternehmen O2 mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2022 | 07:30 Uhr