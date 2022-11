Stand: 17.11.2022 18:20 Uhr Notrufnummern 110 und 112 im Raum Oldenburg gestört

In Norddeutschland sind die Notrufnummern 112 und 110 von Polizei und Feuerwehr vereinzelt nicht erreichbar. Betroffen ist in Niedersachsen derzeit der Raum Oldenburg. Dort ist auch der Krankentransport unter der Rufnummer (0441) 1 92 22 teilweise gestört. Auch in Hamburg und Bremen sind die Notrufnummern 112 und 110 betroffen. Seit dem Nachmittag kommt es bundesweit im Mobilfunk- und Festnetz verschiedener Anbieter zu Problemen. Nach Angaben von O2 ist ein Server gestört, der Telefonate vermittelt. Auch die Netze anderer Anbieter wie Telekom, Vodafone oder 1+1 sind offenbar zeitweise ausgefallen. Möglicherweise wirke sich das auf die Notrufnummern aus, hieß es.

Weitere Informationen Telefonstörungen auch in Hamburg - Notrufe sollen funktionieren Aktuell kommt es im gesamten Bundesgebiet zu erheblichen Telefonstörungen. In Hamburg soll der Notruf aber erreichbar sein. (17.11.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.11.2022 | 18:00 Uhr