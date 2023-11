Stand: 28.11.2023 15:15 Uhr Notfallboxen sollen im Bedarfsfall Kulturgut retten

Das Stadtarchiv Wilhelmshaven hat jetzt zwei Notfallboxen bekommen, die dabei helfen können, schriftliches Kulturgut zu retten. Ihr Einsatz ist nach einer Sturmflut, einem Starkregen, nach einem Brand mit Löschwasser oder auch nach einem simplen Rohrbruch denkbar. Wichtigstes Zubehör in diesen Kisten ist reißfeste Folie. Nasse Bücher oder Dokumente würden darin eingewickelt, so die Leiterin des Stadtarchives Wiebke Janssen. Danach können sie gefahrlos eingefroren werden, um sie anschließend einem Restaurator zu übergeben. Auch andere Museen und Kultureinrichtungen in Wilhelmshaven wollen solche Notfallboxen anschaffen. Sie kooperieren darüber hinaus in einem Notfallverbund, der gerade gegründet wird, um sich bei Bedarf gegenseitig zu unterstützen.

