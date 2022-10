Stand: 21.10.2022 15:20 Uhr Notarzteinsatz: Zugausfälle zwischen Bremen und Hannover

Ein Notarzteinsatz in Langwedel (Landkreis Verden) verursacht voraussichtlich bis in den Abend Zugausfälle und Verspätungen bei Regionalzügen. Von Ausfällen und Verspätungen betroffen sind demnach die Linien RE1, RE8, RE4419 und RE4421 (Bremen - Hannover), teilte die Bahn auf Twitter mit. Auch in der Gegenrichtung von Hannover nach Bremen fallen Züge aus. Ein Ersatzverkehr sei in Planung. Ebenfalls betroffen sind die Linien RE8 und RE4416 (Bremerhaven - Lehe). Die Linien RE8 und RE4420 von Hannover nach Bremerhaven werden über Rotenburg (Wümme) umgeleitet; die Halte in Achim und Bremen Mahndorf entfallen. Bis 18 Uhr bleibt der Bahnhof Langwedel voraussichtlich gesperrt, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.10.2022 | 15:00 Uhr