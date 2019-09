Stand: 30.09.2019 22:28 Uhr

"Norwegian Encore" verlässt Papenburg planmäßig

Das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die "Norwegian Encore", ist am Montagabend pünktlich zur Ems-Überführung in Richtung Nordsee gestartet. Begleitet von zwei Schleppern setzte sich der Luxusliner gegen 21 Uhr in Bewegung, gegen 22 Uhr passierte das Schiff mit der Dockschleuse das erste Nadelöhr der Passage. Ein Sprecher der Werft sagte gegenüber NDR.de, dass das Sturmtief "Mortimer" keine Auswirkungen auf den Zeitplan gehabt habe. Aufgrund des durchwachsenen Wetters und der späten Abfahrtszeit wurde das Manöver allerdings von deutlich weniger Schaulustigen als sonst verfolgt. Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr wird die "Norwegian Encore" am Emssperrwerk in Gandersum erwartet. NDR.de überträgt den weiteren Verlauf der Überführung nicht im Livestream.

Ems-Überführung der "Norwegian Encore" läuft 30.09.2019 22:30 Uhr Am Montagabend hat die Ems-Überführung der "Norwegian Encore" in Richtung Nordsee begonnen. Laut Plan soll das Schiff am Mittwochmorgen im niederländischen Eemshaven ankommen.







Weiterer Zeitplan Überführung "Norwegian Encore"

Dienstag, 1. Oktober 2019:

ca. 03.30 Uhr: Passieren der Friesenbrücke (Weener)

ca. 05.45 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

ca. 09.30 Uhr: Ankunft Emssperrwerk (Gandersum)

ca. 15.00 Uhr: Passieren des Emssperrwerks

ca. 16.30 Uhr: Passieren von Emden



Quelle: Meyer Werft (Änderungen vorbehalten)

Polizei sichert Überführung mit großem Aufgebot

Die Polizei begleitet die Überführung mit einem deutlich größeren Aufgebot als üblich. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion Leer gegenüber NDR.de. Auch ein Hubschrauber und mehrere Boote sind im Einsatz. Der Sprecher begründete die Maßnahmen mit aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf die klimapolitischen Diskussionen und Blockaden von Schiffen an anderen Orten. In der vergangenen Woche waren im finnischen Helsinki zwei Kreuzfahrtschiffe am Auslaufen gehindert worden, im Juni hatten Klimaaktivisten in Kiel ein Schiff blockiert. Ob es konkrete Hinweise auf eine mögliche Störung der Überführung gibt, wollte der Sprecher aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen. Es solle aber ein störungsfreier Ablauf garantiert werden, betonte er.

Rückwärts über die Ems

Verantwortlich für die Überführung ist erneut die Lotsenbrüderschaft Emden. Nach Angaben der Meyer Werft hat sich das Team in einem computergesteuerten Simulator in Wageningen (Niederlande) auf das Manöver vorbereitet. Aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit wird die "Norwegian Encore" die Fahrt in Richtung Nordsee rückwärts zurücklegen. Bei planmäßigem Verlauf soll das Schiff am Mittwochmorgen im niederländischen Eemshaven ankommen, wo es weiter ausgerüstet wird. Später wird die "Encore" noch einige Testfahrten auf der Nordsee absolvieren, ehe sie Ende Oktober in Bremerhaven an die Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) abgeliefert wird.

Kartbahn als Hauptattraktion

Das Schiff ist gut 330 Meter lang, 41 Meter breit und bietet Platz für mehr als 4.000 Passagiere. An Bord gibt es ein Theater, zahlreiche Bars und Restaurants, Sport-, Spaß- und Wellness-Angebote sowie ein Kasino. Außerdem will Norwegian Cruise Line die Gäste mit zahlreichen, spektakulären Attraktionen anlocken. Heraus stechen dabei die Kartbahn auf dem Neubau und der Freiluft-Laser-Tag-Parcours. Bei beiden soll es sich nach Angaben der Reederei um die größten ihrer Art auf einem Kreuzfahrtschiff handeln.

NABU kritisiert Antrieb mit Schweröl

Im Gegensatz zur im vergangenen Herbst fertiggestellten "AIDAnova" fährt die "Encore" nicht mit Flüssigerdgas (LNG), sondern mit herkömmlichen Brennstoffen wie Marinediesel und Schweröl. Allerdings ist sie nach Angaben der Werft mit Abgasreinigungsanlagen und umweltfreundlicheren Motoren zur Stromerzeugung ausgestattet. Außerdem werde mit LED-Beleuchtung und Wärmerückgewinnung viel Wert auf Energieeffizienz gelegt, heißt es. Wie Sönke Diesener vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf Nachfrage von NDR.de mitteilte, hält das Schiff "lediglich gesetzliche Standards ein". Der Einsatz von Schweröl sei ab 2020 weltweit verboten. Die meisten Schiffe stellten den Betrieb auf vergleichsweise sauberen Marinediesel um, so Diesener. Dass Kreuzfahrtunternehmen ihre Schiffe immer noch mit "giftigem und gefährlichem, aber billigem Schweröl" antreiben, zeige, "dass Profit leider vor Umwelt und Gesundheit geht."

Erste Kreuzfahrt ab dem 2. November

Die "Encore" ist das 14. Schiff, das die Meyer Werft für die Reederei Norwegian Cruise Line gebaut hat. Die erste Fahrt mit Passagieren an Bord soll am 2. November starten, wenn es vom britischen Southampton nach New York City geht. Ende 2019 bricht das Schiff dann von Miami aus zur ersten Karibik-Kreuzfahrt auf.

