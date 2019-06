Stand: 11.06.2019 08:45 Uhr

Nordwesten: Starkregen flutet Straßen und Keller

Eine schwere Regenfront ist gestern Abend über den Nordwesten Niedersachsens hinweggezogen. Besonders betroffen war der Landkreis Oldenburg. Nach Angaben eines Polizeisprechers mussten die Feuerwehren mehrfach wegen vollgelaufener Keller ausrücken. Zudem wurden Straßen überflutet. Auch Teile von Vechta und Cloppenburg sowie der Landkreis Osterholz bekamen die Regenmassen ab. Dort mussten die Einsatzkräfte ebenfalls Wasser aus zahlreichen Kellern pumpen. Durch das Unwetter wurde nach Angaben des Polizeisprechers niemand verletzt. Größere Schäden habe es auch nicht gegeben.

In der Nacht zu Mittwoch drohen Unwetter

Glimpflich davongekommen ist gestern der Südosten Niedersachsens, für den der Deutsche Wetterdienst (DWD) zuvor Unwetter angekündigt hatte. An Göttingen und Northeim zogen die Gewitterfronten vorbei. Für den heutigen Tag gibt es nach Angaben der Meteorologen nur eine geringe Gewittergefahr in Niedersachsen. In der Nacht zu Mittwoch steigt das Gewitterrisiko laut DWD dann aber wieder deutlich an. In diesem Zusammenhang warnen die Meteorologen für Südostniedersachsen vor Unwettern mit heftigem Starkregen - dabei könnten rund 30 Liter pro Quadratmeter in der Stunde fallen.

