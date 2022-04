Stand: 12.04.2022 08:31 Uhr Nordwestbahn startet Kampagne für pünktliche Abfahrt

Von Freitag an müssen Reisende der Nordwestbahn damit rechnen, dass sich die Türen ihres Zuges minutengenau zur Abfahrzeit schließen. "Wenn der Zeiger springt, wird abgefahren!" - so heißt die Kampagne, mit der der private Bahnbetreiber für mehr Pünktlichkeit sorgen will. Laut Nordwestbahn kommt es oft vor, dass Triebwagenführer die Zugtüren für verspätete Fahrgäste offenhalten. Über den Tag summiere sich das, sodass die Züge am Abend viel zu spät seien. Die Nordwestbahn will das Pilotprojekt ab Freitag zunächst auf der stark genutzten Linie RS1 zwischen Verden und Bremen-Farge sechs Monate testen.

