Nordwestbahn: Zugausfälle bis zum Sonntag

Ein offenbar massiver Personalengpass sorgt weiter für Probleme bei der Nordwestbahn. Nachdem am Freitag bereits zahlreiche Verbindungen im Bereich der Regio-S-Bahn Bremen/Oldenburg gestrichen werden mussten, kündigte das Unternehmen auch für heute und Sonntag erhebliche Ausfälle an. Erneut sind die Linien RS1 (Bremen-Farge nach Verden), RS2 (Bremerhaven-Lehe bis Twistringen), RS3 (Bremen Hbf bis Bad Zwischenahn) und RS4 (Bremen Hbf bis Bad Zwischenahn) betroffen. Das Ausmaß ist unterschiedlich: Während die RS1 am gesamten Sonnabend nicht fährt, sollen die Einschränkungen für die RS4 am Sonnabend nur bis zum Nachmittag gelten. Über Details informiert die Nordwestbahn im Internet.

Nordwestbahn: Sechs Prozent der Lokführer abgeworben

Das Unternehmen nennt mehrere Gründe für den Personalmangel: Einige Triebfahrzeugführer seien krank, andere im Urlaub, sagte ein Sprecher. Das Hauptproblem sei aber, dass sechs Prozent der Nordwestbahn-Lokführer von anderen Unternehmen aus dem Fern- und Güterverkehr abgeworben worden seien, so der Sprecher. Davon habe man inzwischen auch bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) gehört. "In anderen Branchen ist das üblich. Bei Lokführern ist das eher neu", sagte ein Sprecher NDR.de. "Offenbar greifen Unternehmen mittlerweile tief ins Portemonnaie, um Fachkräfte, die rar sind, abzuwerben." Wie und durch wen das genau abläuft, könne er nicht sagen.

Abwerbeprämien im vierstelligen Bereich

Der Bedarf an diesen Fachkräften ist schon seit Längerem groß. Bundesweit fehlten an die 1.000 Lokführer, schätzt Hartmut Petersen von der Lokführergewerkschaft GdL Nord in Hamburg. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen fließen teilweise Abwerbesummen im hohen vierstelligen Bereich. Der Gewerkschafter Petersen berichtet davon, dass einige Eisenbahn-Unternehmen 500 Euro über dem Tariflohn zahlten. Andere bezahlten 300 Euro für einen Urlaubstag, wenn die Lokführer stattdessen im Führerstand sitzen. Zudem herrsche in der Branche eine hohe Fluktuation, von der alle Unternehmen betroffen seien.

LNVG kürzt Fördergelder im siebenstelligen Bereich

Die Nordwestbahn, die vermutlich Mitte 2022 den Nahverkehr in Hannover übernehmen wird, ist in den vergangenen Monaten mehrfach durch Zugausfälle und Verspätungen aufgefallen. 2018 kamen Regionalzüge des Osnabrücker Betreibers laut LNVG-Jahresbilanz in weniger als 87 Prozent der Fälle pünktlich an ihren Zielorten an. Häufig führte das Unternehmen krankheitsbedingte Gründe ins Feld. "Wir bitten die Unternehmen zur Kasse, wenn sie die vereinbarten Zielwerte nicht erreichen", sagte der LVNG-Sprecher. Für alle zehn Betreiber, die auf Niedersachsens Regional-Schienennetzen unterwegs sind, belaufen sich die Kürzungen der sogenannten Bestellerentgelte auf rund 6,2 Millionen Euro. Wie viel davon auf die Nordwestbahn entfallen, sagte der Sprecher nicht. Nach NDR Informationen soll es sich um einen siebenstelligen Betrag handeln.

Einzige Lösung: Ausbildung von Lokführern

Um das Personalproblem - auch im Hinblick auf das Jahr 2022 - in den Griff zu bekommen, bildet die Nordwestbahn selbst aus. Bei europaweiten Ausschreibungen der Landesnahverkehrsgesellschaft unter eigener Federführung seit letztem Jahr ein Muss. "Wir geben eine Personalquote vor und verlangen, Lokführer über Bedarf auszubilden", sagte der LNVG-Sprecher. Um Anreize zu setzen, bezahle die Nordwestbahn nach eigenen Angaben bereits während der rund einjährigen Ausbildung zum Lokführer 2.100 Euro.

DB Regio und Nordwestbahn sind Marktführer in Niedersachsen

Der niedersächsische Nahverkehrs-Markt ist umkämpft. Alle Anbieter haben mit Personalmangel zu kämpfen. 2018 lag die Pünktlichkeitsquote aller Betreiber bei 89,9 Prozent - ein Minus gegenüber 2017 von 1,3 Prozent. Im regionalen Schienenverkehr Niedersachsen sind DB Regio und die Nordwestbahn laut LNVG mit jeweils 26 Prozent Marktführer. Es folgen die Unternehmen Metronom (21 Prozent), Erixx (neun Prozent) und Westfalenbahn (sieben Prozent) sowie fünf weitere Anbieter.

