Stand: 29.06.2023 11:59 Uhr Nordwestbahn: Mann bedroht Fahrgast mit Softairpistole

Ein 24-jähriger Mann soll am Mittwochabend einen Fahrgast in einer Nordwestbahn auf der Fahrt von Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) nach Bremen mit einer täuschend echt aussehenden Softairpistole bedroht haben. Zwei Augenzeugen hatten einer Streife der Bundespolizei im Bremer Hauptbahnhof davon berichtet. Bundespolizisten nahmen den Mann am Bremer Hauptbahnhof fest. Die beschriebene Softairpistole trug er zugriffsbereit im Hosenbund vor dem Bauch. Sie ähnelt einer scharfen Walther-Pistole. Auf der Wache wurde beim 24-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,92 Promille festgestellt. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0421)162 997 777 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.06.2023 | 13:30 Uhr