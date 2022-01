Nordseeküste bereitet sich auf leichte Sturmflut vor Stand: 19.01.2022 12:37 Uhr Bereits in der Nacht zu Donnerstag kann es an der Küste und auf den Inseln zu Überflutungen kommen. Auf Norderney warnen Schilder vor Dünenabbrüchen. Dort war kürzlich eine Frau verschüttet worden.

Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarteten bereits für heute erste Windböen der Stärke 7, später dann stürmische Böen und am Donnerstag auch teils schwere Sturmböen der Stärke 9. Für das Hochwasser in der Nacht zum Donnerstag sowie das Mittagshochwasser bestehe die Gefahr einer leichten Sturmflut. Laut dem Warndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) können Strände und Vorländer überflutet werden.

Videos 2 Min Urlauberin auf Norderney wird von Düne verschüttet Die Frau aus Köln wurde von einer Sandlawine erwischt. Retter mussten sie freischaufeln. (07.01.2022) 2 Min

Warnschilder an Dünenkante auf Norderney

Anfang Januar war auf Norderney eine hohe Dünenkante abgebrochen. Eine 57-jährige Urlauberin wurde von den Sandmassen teilweise verschüttet, sie hatte bei stürmischem Wetter Schutz an der Kante gesucht. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Sand zu befreien. Darum installierten Küstenschützer dort nun Hinweisschilder. Sie warnen davor, den Strandabschnitt auf Norderney bei hohen Wasserständen zu betreten. Durch Abbrüche sind an der Stelle in den vergangenen Jahren bis zu acht Meter hohe Dünenkanten entstanden.

Wieder Schneefall im Harz

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Oberharz wieder schneien. Der DWD rechnet gebietsweise mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee und Glätte. Später könne es dann auch schauern oder graupeln.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.01.2022 | 13:30 Uhr