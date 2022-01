Stand: 10.01.2022 07:55 Uhr Nordseeküste: Besucherlenkung für Touristen ist auf dem Weg

Ein digitales Besucherlenkungssystem soll im kommenden Frühjahr an mehreren Orten der niedersächsischen Nordseeküste an den Start gehen. Aktuell bereitet die zuständige Marketingorganisation Die Nordsee GmbH die Einführung vor. "Wir sind zuversichtlich, Richtung Ostern mit der Besucherlenkung sichtbar für die Gäste zu starten", sagte Tim Schönfeld, Daten- und Digitalisierungsmanager der Wangerland Touristikgesellschaft der Deutschen Presse-Agentur. Geplant ist, an beliebten Orten entlang der Küste mithilfe von Sensoren die Auslastung von Stränden, Parkplätzen oder Freizeiteinrichtungen zu messen. Urlauber sollen sich so anhand eines Ampelsystems im Internet und über Info-Monitore über die Auslastung an Ausflugszielen informieren können. Für den Aufbau des Systems seien die meisten Aufträge zur Installation der Technik vergeben worden, so dass nun im Winter die Umsetzung laufe, sagte Schönfeld.

Weitere Informationen Urlaub trotz Corona - Wintersaison besser als erwartet Niedersachsens Tourismusverbände zeigen sich mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Hotels haben allerdings das Nachsehen. (10.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.01.2022 | 08:30 Uhr