Stand: 27.09.2022 11:43 Uhr Nordsee und Ostfriesland: Weniger Buchungen im Sommer

Im Hauptreisemonat Juli sind weniger Feriengäste an die Nordsee und nach Ostfriesland gewesen als sonst. In den Reisegebieten an der Küste ging die Zahl der Übernachtungen nach Angaben des Landesamtes für Statistik auf annähernd 1,3 Millionen zurück - ein Minus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ostfriesland verzeichnete einen Rückgang auf 231.000 Übernachtungen, was einem Minus von 1,5 Prozent entspricht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus