Nordsee: Küsten-Anrainer machen touristisch gemeinsame Sache Stand: 24.09.2021 14:00 Uhr Die Anrainer der Nordseeküste haben die neue gemeinsame Tourismusagentur Nordsee GmbH (Tano) ins Leben gerufen. 2022 nimmt sie ihre Arbeit auf - und soll auch mehr internationale Gäste anlocken.

Die Organisatoren verfolgen mit der Tano den Anspruch, die Urlaubsregion zu einem Premiumstandort weiterzuentwickeln. Mehr Gäste aus dem In- und Ausland sollen künftig Urlaub an Niedersachsens Nordseeküste machen. Alle sieben Nordsee-Anrainer-Landkreise, die sieben Ostfriesischen Inseln und die Stadt Wilhelmshaven sind mit im Boot. Noch nicht Mitglied in der Tano ist die kreisfreie Stadt Emden. Länderübergreifend ist aber Bremerhaven, das zu Bremen gehört, mit von der Partie. Das Motto lautet: Eine Nordsee, ein Ansprechpartner.

Kooperation mit Nordsee-Touristik in Schleswig-Holstein

Eingeführte Regionalmarken wie Ostfriesland, Ostfriesische Inseln oder Cuxland sollen unter der Dachmarke Nordsee erhalten bleiben. Die Angebote sollen aber besser verknüpft werden. Sven Ambrosy (SPD), Landrat des Landkreises Friesland, erklärte, dass auch eine enge Kooperation mit der Nordsee-Touristik in Schleswig-Holstein geplant sei.

Deutschlandweit eines der beliebtesten Urlaubsgebiete

Die niedersächsische Küste zählt bereits jetzt zu den beliebtesten Urlaubsgebieten in Deutschland. Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden dort 16,6 Millionen Hotel- und Pensionsübernachtungen gezählt. Hinzu kamen geschätzte weitere 27 Millionen Übernachtungen im privaten Bereich, wie etwa in Ferienwohnungen. Der Brutto-Umsatz durch den Tourismus an der Küste betrug 2019 etwa 4,25 Milliarden Euro, wie eine Beratungsgesellschaft im Gründungsprozess der Tano berechnete.

