Nordsee: "Deutsche Fisch-Genuss-Route" startet im Frühjahr Stand: 14.10.2021 17:00 Uhr Touristiker an der Nordsee wollen künftig mit der "Deutschen Fisch-Genuss-Route" (DFGR) gemeinsam um mehr Gäste werben. Auf der 360 Kilometer langen Strecke soll sich alles um Fische drehen.

Neben kulinarischen Angeboten soll es auch Informationen über Fischverarbeitung geben - bis hin zum Dosenfisch. In Cuxhaven beteiligt sich etwa auch die Fischindustrie an einer Neugestaltung der Fischmeile, so Michael Ditzer, Sprecher der Fischwirtschaft in Cuxhaven. Diese soll dann interaktiv werden, sagte er dem NDR in Niedersachsen.

Von Bremerhaven über Hamburg bis St. Peter Ording

Die neue Erlebnisroute am Deich verläuft von Bremerhaven über Cuxhaven entlang der Elbe bis nach Cranz im Alten Land. Auf der anderen Elbseite führt sie von Hamburg-Blankenese über Brunsbüttel weiter bis nach St. Peter Ording an der Nordsee. Auch eine Erweiterung bis zur Ostsee sei vorstellbar, hieß es.

Offizieller Start im nächsten Frühjahr

Im nächsten Frühjahr soll die neue Route fertig sein. Touristen können sie dann per Auto, Wohnmobil oder Fahrrad befahren. Hinweisschilder soll es zunächst nicht geben. Informationen über den Verlauf der in sechs Strecken aufgeteilten "Deutschen Fisch-Genuss-Route" gibt es im Internet.

