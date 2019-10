Stand: 03.10.2019 13:15 Uhr

Norderney: Verletzter Segler aus Nordsee gerettet

Seenotretter haben am Mittwochnachmittag vor der ostfriesischen Insel Norderney einen verletzten Segler in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bat der Skipper einer Jacht 18 Kilometer nördlich von Norderney um Hilfe. Bei schwerem Seegang und Wellen von zwei bis drei Metern Höhe hatte er sich unter Deck des elf Meter langen Bootes schwer verletzt.

Bergung auf See nicht möglich

Der Seenotrettungskreuzer "Vormann Jantzen" und ein Rettungshubschrauber rückten aus. Aufgrund der Wetterbedingungen sei es aber noch möglich gewesen, den Verletzten von Bord zu holen, sagte ein Sprecher der DGzRS NDR1 Niedersachsen. Die Seenotretter begleiteten die Jacht daraufhin in den Hafen von Norderney. Der Segler kam ins Krankenhaus, er erlitt nach ersten Erkenntnissen Knochenbrüche.

Weiterer Einsatz vor Sylt

Etwa zeitgleich mussten die Seenotretter auch vor der nordfriesischen Insel Sylt zu einem Einsatz ausrücken. Dort war ein Windsurfer in Not geraten, nachdem er sein Segel verloren hatte. Zwei Stunden lang trieb der Mann den Angaben zufolge in der 15 Grad kalten Nordsee. Als er gerettet wurde, war er bereits stark unterkühlt.

