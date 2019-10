Stand: 03.10.2019 11:08 Uhr

Norderney: Verletzter Segler aus Nordsee gerettet

Seenotretter haben am Mittwochnachmittag vor Norderney einen verletzten Segler in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bat der Skipper einer Jacht 18 Kilometer nördlich von Norderney um Hilfe. Bei schwerem Seegang hatte er sich unter Deck des elf Meter langen Bootes schwer verletzt. Da eine Bergung wegen des Wetters nicht möglich war, wurde die Jacht vom Seenotrettungskreuzer "Vormann Jantzen" in den Hafen von Norderney begleitet. Der Segler kam ins Krankenhaus.

