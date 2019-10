Stand: 28.10.2019 20:23 Uhr

Norderney: Neue Satzung für bezahlbaren Wohnraum

Wer künftig Wohnraum für gewerbliche oder berufliche Zwecke nutzt, muss bald auf Norderney mit saftigen Strafen rechnen. Der Rat auf der ostfriesischen Insel hat dazu am Montag mit deutlicher Mehrheit ein entsprechendes Regelwerk beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Neun von zehn Ratsmitgliedern stimmten für die Satzung zur Zweckentfremdung von Wohnraum. Damit soll verboten werden, Wohnungen in Ferienappartments oder Arbeitsräume umzuwandeln. Bei Verstößen sind Geldbußen von bis zu 100.000 Euro vorgesehen. Auf diese Weise will der Rat verhindern, dass sich der Wohnraummangel für Insulaner weiter verschärft.

Videos 03:30 Hallo Niedersachsen Wohnungsnot auf Norderney Hallo Niedersachsen Die Nachfrage von Kunden vom Festland nach Wohnraum auf der Insel Norderney ist hoch. Das macht ihn für Insulaner knapp - und fast unbezahlbar. Die Gemeinde versucht gegenzusteuern. (07.08.2019) Video (03:30 min)

Weiterer Preisanstieg soll gestoppt werden

Laut der neuen Satzung ist eine Wohnung dann zweckentfremdet, wenn mehr als die Hälfte der Fläche nicht zum Wohnen verwendet werden kann. Wird ein Umbau nicht angemeldet, kann der Eigentümer dazu gezwungen werden, diesen wieder rückgängig zu machen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat Norderney schon jetzt die höchsten Mietpreise der Ostfriesischen Inseln, ein Quadratmeter kostet rund 20 Euro. Mit dem strengeren Regelwerk soll verhindert werden, dass die Mieten noch weiter steigen.

Verständnis vom Städte- und Gemeindebund

Verständnis für den Vorstoß auf Norderney zeigte der niedersächsische Städte- und Gemeindebund. Eine Zweckentfremdungssatzung könne gerade bei Inselgemeinden ein Mittel sein, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek. Die Ergebnisse würden sich aber erst in zwei bis drei Jahren zeigen, so Bullerdiek. Als sinnvolle und zusätzliche Maßnahme bezeichnete der Deutsche Mieterbund den Beschluss. Primär müsse aber der Neubau von Wohnungen sein, sagte ein Sprecher.

Lüneburg als Vorreiter

Im Kampf gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum hatte Lüneburg bereits im Juni als erste Stadt in Niedersachsen eine spezielle Satzung beschlossen. Damit soll die dauerhafte Umwandlung von Wohnungen in Ferienappartements verhindert werden.

Weitere Informationen Norderney will neue Ferienwohnungen verbieten Seit Jahren sind auf den ostfriesischen Inseln die Wohnungen knapp. Norderney will deshalb per Satzung verbieten, dass weitere Wohnhäuser zu Ferienwohnungen gemacht werden. (07.10.2019) mehr Lüneburg will mehr Wohnraum zugänglich machen Lüneburg nutzt als erste Kommune die neue "Zweckentfremdungssatzung". Wohnungseigentümer müssen ab sofort Leerstand melden. Damit will die Stadt mehr Wohnraum zugänglich machen. (02.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.10.2019 | 08:00 Uhr