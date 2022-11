Stand: 22.11.2022 08:11 Uhr Norderney: Herz-Luftballon sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Norderney musste am Montagabend wegen eines Feueralarms im Conversationshaus am Kurplatz ausrücken. Schnell war klar: Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, weil eine Lichtschranke unterbrochen wurde. In diesem Fall hatte dafür aber kein Rauch gesorgt, sondern ein Luftballon in Herzform. Dieser war in die Lichtschranke unter der Decke geraten. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen - mit dem Luftballon in Begleitung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2022 | 08:30 Uhr