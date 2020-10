Nordenham erwartet den Castortransport - Polizei ist vor Ort Stand: 31.10.2020 23:17 Uhr Ein Schiff mit insgesamt sechs Castor-Behältern wird noch an diesem Wochenende im Hafen von Nordenham erwartet. Die Polizei bereitet sich auf die Ankunft vor.

Bis zum späten Samstagabend war das Schiff nicht in Nordenham eingelaufen. Die Behörden machen zur erwarteten Ankunftszeit keine Angaben. Laut Bundespolizei waren am Sonnabend bereits auf See, an Land und in der Luft Beamte im Einsatz, um den Transport zu überwachen.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, stellte die Polizei schon am Freitagabend Absperrgitter bereit, der Zugang zum Hafengelände in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) wurde gesichert. Die sechs Castor-Behälter sollen nach der Ankunft des Schiffes auf Güterwaggons geladen und dann ins Zwischenlager im hessischen Biblis gebracht werden. Die Schienenstrecke ist nach Polizeiangaben ebenfalls abgesichert.

Erste Demonstrationen in Nordenham, Oldenburg, Göttingen

Laut Polizei gab es bis zum Sonnabendnachmittag "keine Beeinträchtigungen" durch Atomkraftgegner. Aktivisten haben jedoch Proteste entlang der bisher nicht veröffentlichten Bahnstrecke angekündigt.

In Nordenham demonstrierten am Sonnabend nach Polizeiangaben rund 50 Personen. Auch in Oldenburg und Göttingen habe es Aktionen gegeben, hieß es vom Aktionsbündnis "Castor stoppen".

Position des Schiffs von außen nicht zu erkennen

Der Frachter "Pacific Grebe" war nach Informationen des Bündnisses am Dienstagabend aus dem britischen Hafen Barrow-in-Furness ausgelaufen. Zum derzeitigen Aufenthaltsort des Schiffes macht die Polizei aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben.

Die "Pacific Grebe" habe noch vor dem Auslaufen das Positionserkennungssystem Automatic Identification System (AIS) abgeschaltet. Damit sei das Schiff vom öffentlichen Radar verschwunden, teilte das Protestbündnis mit. Weil das ein Verstoß gegen internationales Seerecht sei, haben die Atomkraftgegner den Eigner des Schiffes angezeigt. Für Schiffe einer bestimmten Größe ist das AIS im Seeverkehr Pflicht, um Kollisionen zu vermeiden. Nur Kriegsschiffe fallen nicht unter diese Regelungen.

GdP kritisiert Transport

Der Castortransport ist dieses Mal besonders umstritten. Auch die Politik und die Polizei hatten kritisiert, dass ein solcher Transport während der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung sei. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte am Donnerstag kritisiert, dass die bei dem Transport eingesetzten Beamten einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt seien. Zudem fehlten Polizisten für den Einsatz zur Überwachung der Infektionsschutzmaßnahmen, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek.

Bundesregierung lehnte Verschiebung ab

Das Land Niedersachsen hatte zuvor erfolglos versucht, auf eine Verschiebung des Transports bei der Bundesregierung hinzuwirken. Die Bundesregierung hatte eine Verschiebung aber unter Hinweis auf internationale Absprachen zur Rücknahme von Atommüll abgelehnt.

