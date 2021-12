Stand: 25.12.2021 14:44 Uhr Nordenham: Schwer verletzter Fahrer flüchtet nach Unfall

In Nordenham ist an Heiligabend der betrunkene 22-jährige Fahrer eines Kleinfahrzeugs nach einem Unfall schwer verletzt geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug, in dem auch ein 17-jähriger Beifahrer saß, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Trotz schwerer Verletzungen flüchtete der 22-Jährige in seine nahe gelegene Wohnung. Er und der ebenfalls schwer verletzter Beifahrer mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, außerdem besaß der Unfallverursacher keinen Führerschein. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

