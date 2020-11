Stand: 24.11.2020 07:46 Uhr Nordenham: Polizei löst Treffen in Kneipe auf

Die Polizei hat in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) in einer Kneipe eine Runde von 20 Männern wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln aufgelöst. Laut einer Sprecherin hatten die Gäste im Alter zwischen 29 bis 63 Jahren versucht, sich vor den Beamten zu verbergen. Dazu verbarrikadierten sie sich den Angaben zufolge in der Gaststätte und verdunkelten das Licht auf ein Minimum. Gegen den Kneipenbetreiber und die Gäste wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.11.2020 | 06:30 Uhr