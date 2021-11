Stand: 09.11.2021 13:50 Uhr Nordenham: Für Wohnungslose gibt's jetzt einen Radverleih

Mit einem neuen Projekt will das Diakonische Werk in Nordenham Menschen ohne Wohnung unterstützen: Ab sofort gibt es einen Fahrradverleih und eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Über ein Fahrrad verfügen zu können, ermögliche jenen Menschen, für die öffentliche Nahverkehrsangebote zu teuer sind, Bewegungsfreiheit und die Chance, mal von Ort zu Ort zu kommen, sagte eine Sprecherin des Tagesaufenthaltes. Denn Mobilität sei auch für Menschen mit sehr wenig Geld ein großes Thema. Das Team des Tagesaufenthaltes in Nordenham bietet die Selbsthilfewerkstatt und den Fahrradverleih mit Unterstützung von Ehrenamtlichen an. Geld für die Aktion fließt auch aus der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

