Stand: 21.07.2022 10:01 Uhr Nordenham: Fünfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein fünf Jahre alter Junge ist in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als der Junge hinter geparkten Autos eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurde das Kind vom Wagen einer 71 Jahre alten Frau erfasst. Die Frau hatte wegen Gegenverkehrs vor den geparkten Fahrzeugen gehalten und fuhr gerade an. Der Junge erlitt bei dem Unfall am Mittwochabend schwere Verletzungen, er war aber ansprechbar, wie es hieß. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Mutter des Jungen erlitt einen Zusammenbruch und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.07.2022 | 15:00 Uhr