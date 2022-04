Nordenham: 13-Jähriger geht mit Messer auf Zwölfjährigen los Stand: 11.04.2022 11:24 Uhr In Nordenham im Landkreis Wesermarsch ist es am Sonnabend zu einer gefährlichen Auseinandersetzung unter Kindern gekommen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei vom Montag stach bei einer Auseinandersetzung unter mehreren Kindern ein 13-jähriger Junge mehrfach mit einem Messer in Richtung des Kopfes eines zwölfjährigen Jungen. Der Zwölfjährige blieb dank eines Mountainbike-Helmes unverletzt. Der tatverdächtige 13-Jährige ist strafunmündig und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben, so die Polizei weiter.

Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Die Polizei Nordenham sucht nun insbesondere eine Zeugin, die die Tat gegen 18 Uhr möglicherweise beobachtet hat und den tatverdächtigen Jungen mit Namen angesprochen haben soll. Die Frau soll eine schwarze Jacke getragen und einen Hund an der Leine mitgeführt haben. Sie wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Telefonnummer (04731) 9981-0 zu melden.

