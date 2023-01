Stand: 18.01.2023 08:24 Uhr Norden: Lastkraftwagen rutscht bei Glätte in einen Graben

Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Mittwoch gegen 4.27 Uhr in Norden (Landkreis Aurich) bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Fahrer des 40-Tonners ist bei dem Unfall unverletzt geblieben. Der Lkw und der Anhänger sind inzwischen geborgen worden, so die Polizei. Die Sperrung der Landesstraße 27 ist aufgehoben. In der Region gab es nach Auskunft des Sprechers mehrere Glätteunfälle. Menschen seien nicht verletzt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.01.2023 | 09:30 Uhr