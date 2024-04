Massives Polizeiaufgebot bei SPD-Treffen auf Norderney Stand: 15.04.2024 08:50 Uhr Auf Norderney laufen derzeit die Vorbereitungen für ein Treffen von SPD-Spitzenpolitikern Ende der Woche. Bundeskanzler Scholz und mehrere Minister werden erwartet - ein Großeinsatz für die Polizei.

Zuständig ist die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund. Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz, um das Treffen abzusichern, so eine Sprecherin. Unterstützung bekommen die Einsatzkräfte von benachbarten Dienststellen, der Wasserschutzpolizei, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei. Bei dem Treffen am Donnerstag und Freitag sollen laut Partei neben dem Bundeskanzler unter anderem auch die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken nach Ostfriesland kommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Arbeitsminister Hubertus Heil, Fraktionschef Rolf Mützenich und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nehmen demnach ebenfalls an der Tagung teil.

Personenkontrollen und Absperrungen

Nach Angaben der Polizei Aurich wird für Insulaner und Urlauber "deutlich mehr Polizeipräsenz" auf der Insel wahrnehmbar sein. Vereinzelt könne es etwa durch Absperrmaßnahmen zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Möglicherweise würden die Einsatzkräfte Personen ansprechen oder kontrollieren. Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) bezeichnete die Tagung als "herausragendes Ereignis". Die Insel sehe der Veranstaltung "mit Spannung und Freude entgegen". Geplant ist, dass sich Bundeskanzler Scholz und weitere Regierungsmitglieder in das Goldene Buch der Stadt Norderney eintragen.

SPD-Tagung: Daseinsvorsorge, Sozialstaat und Europa im Fokus

Bei der Frühjahrstagung der SPD-Landesgruppen Niedersachsen/Bremen sowie Nordrhein-Westfalen soll es um die Schwerpunkte Daseinsvorsorge, Sozialstaat und Europa gehen. Mit 28 Abgeordneten aus Niedersachsen und Bremen sowie 49 Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen sind dies zwei der größten Landesgruppen der SPD im Bundestag.

