Stand: 22.08.2021 16:42 Uhr Norddeich: Wattwanderer mit dem Hubschrauber geborgen

Dramatische Rettungsaktion an der Küste im Watt vor Norddeich: Ein Mann aus Baden-Württemberg war am Sonnabendnachmittag im Watt vor Norddeich auf Wanderschaft. Nach einer unglücklichen Bewegung in dem Schlickboden klagte er über massive Rückenschmerzen, wie die Freiwillige Feuerwehr aus Norden mitteilte. Absolut bewegungsunfähig habe der Mann rund 500 Meter vom Strand entfernt im Watt gelegen. Eine Rettungsaktion über Land sei nicht in Frage gekommen. Per Seilwinde wurde der Wattwanderer schließlich in den ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 26" gehoben und in ein Krankenhaus gebracht.

