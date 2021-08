Stand: 13.08.2021 07:52 Uhr Norddeich: Tierschützer wollen heute junge Heuler auswildern

Die Seehund-Station im Landkreis Aurich will heute die ersten Heuler der Saison auswildern. Drei bis vier Jungtiere sollen mit Booten zu einer Sandbank vor Juist gebracht werden. In der Seehund-Station in Norddeich wurden zuletzt mehr als 100 Heuler aufgepäppelt. Die Tiere bleiben dort meist etwa 60 Tage, bis sie ausgewildert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2021 | 17:00 Uhr