Stand: 28.12.2020 08:14 Uhr Norddeich: Mehr als 130 Heuler in die Freiheit entlassen

In der Seehundstation in Norddeich sind in der Saison 2020 etwas weniger Heuler aufgezogen worden als im vergangenen Jahr. 131 Tiere wurden zwischen Mitte Mai und Ende Juli in die Station gebracht, von Tierpflegern aufgepäppelt und später wieder ausgewildert, sagte der Leiter der Seehundstation, Peter Lienau. Im Vorjahr hatte die Station im Landkreis Aurich im ähnlichen Zeitraum 160 junge Seehunde versorgt. Woran der Rückgang liege, sei schwer abzuschätzen, so Lienau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.12.2020 | 06:30 Uhr