Norddeich: Auto versinkt mit Bootsanhänger in Hafenbecken

Eine Familie hat am Sonnabend in Norddeich einen holprigen Start in den Sommerurlaub erlebt: Beim Zuwasserlassen ihres Bootes an einer Slipanlage rutschte das Auto samt Anhänger ins Hafenbecken und versank. Laut der Feuerwehr Norden war zu diesem Zeitpunkt niemand mehr im Fahrzeug, sodass lediglich das Gespann geborgen werden musste. Taucher der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) ketteten das Auto an und zogen es mithilfe einer Seilwinde aus dem Wasser, wie Zugführer Wilfried Eilers sagte. Die Ursache war zunächst noch unklar. Der Fahrer sei erfahren im Umgang mit Booten und Slipanlagen gewesen, so Eilers weiter. Laut Polizei sind bei dem Unfall keine Betriebsstoffe wie Benzin oder Öl ins Hafenbecken gelaufen. Die Familie trat den Angaben zufolge ihren Juist-Urlaub dennoch an und setzte mit dem Boot zur Insel über.

