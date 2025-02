Niedrigwasser: Auch am Dienstag Änderungen bei Insel-Fähren Stand: 10.02.2025 21:19 Uhr Wegen niedriger Wasserstände ändern die Reedereien am Dienstag ihre Fahrzeiten zu den ostfriesischen Inseln. Bereits am Montag hatte es Ausfälle und Verspätungen gegeben.

Grund für das Niedrigwasser ist ein starker Ostwind mit Böen der Windstärken 7 bis 8. Die Reedereien rechnen wegen der "extrem niedrigen Wasserstände" noch bis zum kommenden Wochenende mit Problemen. Eine Übersicht mit allen Änderungen und Ausfällen der Fährverbindungen, die in den nächsten Tagen laut den Betreibern Frisia, Meine Fähre GmbH, Deutsche Bahn und der Nordseebad Spiekeroog GmbH betroffen sind, finden Sie hier. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

Juist

Dienstag:



Fähre von Juist nach Norddeich um 8.45 Uhr fällt aus.

Fähre von Juist nach Norddeich um 9.00 Uhr fällt aus.

Norderney

Frisia:

Dienstag:



Fähre von Norderney nach Norddeich um 15.15 Uhr fällt aus.

Fähre von Norddeich nach Norderney um 15.30 Uhr fällt aus.

Fähre von Norderney nach Norddeich um 16.45 Uhr fällt aus.

Fähre von Norddeich nach Norderney um 16.45 Uhr fällt aus.

Fähre von Norddeich nach Norderney um 6.15 Uhr fällt aus.

Fähre von Norderney nach Norddeich um 6.15 Uhr fällt aus.

Fähre von Norddeich nach Norderney um 13.30 Uhr fällt aus.

Fähre von Norderney nach Norddeich um 15 Uhr fällt aus.

Wangerooge

Mittwoch:Dienstag:

Dienstag:



Fähren von Harlesiel nach Wangerooge um 8.45 Uhr und 11.45 Uhr fallen aus. Dafür fährt eine Fähre um 10.45 Uhr.

Fähren um 9.30 Uhr und 12.30 Uhr fallen aus. Dafür fährt eine Fähre um 20.15 Uhr.

Spiekeroog

Dienstag:



Fähre von Neuharlingersiel nach Spiekeroog um 7.10 Uhr fällt aus.

Fähre von Spiekeroog nach Neuharlingersiel um 9.15 Uhr fällt aus.

Fähre von Neuharlingersiel nach Spiekeroog um 11.15 Uhr fällt aus.

Fähre von Neuharlingersiel nach Spiekeroog fährt statt 14.15 Uhr schon um 12.45 Uhr. (WattnExpress)

Fähre von Spiekeroog nach Neuharlingersiel um 13.15 Uhr fällt aus.

Fähre von Spiekeroog nach Neuharlingersiel fährt statt 14.45 Uhr schon um 13.15 Uhr. (WattnExpress)

Alternativen zu Fähren

Für Verbindungen nach Langeoog, Baltrum und Borkum haben Reedereien keine Änderungen ihrer Fahrzeiten angekündigt. Auf Langeoog kann es zu kleineren, kurzfristigen Verspätungen kommen. Zwischen Norddeich und Juist fahren die kleinen Inselexpresse weiterhin. Und auch nach Norderney fahren einige Inselfähren hin und wieder zurück. In der Woche fliegt zwischen Harlesiel und Wangerooge zudem regelmäßig der Inselflieger. Und statt der Spiekeroog IV fährt noch der WattnExpress auf die ostfriesische Insel.

Geänderte Fahrtzeiten auch am Montag

Zwischen Norddeich und Norderney kam es wegen des Niedrigwassers schon am Montag zu Ausfällen. Auch die Reiseziele Juist und Wangerooge waren betroffen. So war bereits am Vormittag eine Fähre von Harlesiel nach Wangerooge mehr als eine Stunde später abgefahren.

