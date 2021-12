Stand: 08.12.2021 14:42 Uhr Niedersachsenbrücke in Wilhelmshaven ist fertig saniert

Die Sanierung der Niedersachsenbrücke in Wilhelmshaven ist nach fünfjähriger Sanierung abgeschlossen. Die in Wilhelmshaven bei den beiden Kraftwerken gelegene Brücke dient seit 1972 dem Umschlag von Steinkohle und wird zukünftig auch für die Energiewende benötigt, teilte Niedersachsen Ports (NPorts) mit. Die 680 Gründungpfeiler der Brücke haben eine neue Schutzbeschichtung gegen Korrosion bekommen. Zusätzlich wurde auch der Beton an einigen Teilen saniert. Für eine zukünftige Wasserstoffproduktion in Wilhelmshaven als "Energiedrehscheibe 2.0" soll die Niedersachsenbrücke nun weitere Aufgaben beim Umschlag bekommen, so NPorts-Geschäftsführer Holger Banik. Verschiedene Nutzungskonzepte würden zurzeit untersucht.

