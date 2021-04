Stand: 15.04.2021 14:56 Uhr Niedersachsen wird zum Corona-Hotspot - Brennpunkt Vechta

Nach der Stadt Salzgitter nun auch der Landkreis Vechta - in beiden Gebieten lag der Inzidenzwert am Donnerstag über 300 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis Vechta macht dafür die Ostertage verantwortlich, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Formal habe sich die Mehrheit an die geltenden Corona-Bestimmungen gehalten, allerdings häufig nacheinander mehrere Haushalte besucht. So soll es Fälle gegeben haben, wo an den Ostertagen nacheinander 15 Haushalte besucht worden seien, sagte ein Landkreis-Sprecher. Der Landkreis kündigte am Donnerstag eine Ausgangssperre an, sie soll ab der Nacht zu Sonnabend gelten.

Weitere Informationen Corona: Vier Kommunen setzen weiterhin auf Ausgangssperren Salzgitter hat seine Maßnahme am Dienstag bis zum 27. April verlängert. In Peine und Wolfsburg ist sie ausgelaufen. (14.04.21) mehr

