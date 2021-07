Niedersachsen will Gerichtsvollzieher besser schützen Stand: 29.07.2021 08:17 Uhr Beleidigungen, Bedrohungen und Beschimpfungen - Niedersachsens Gerichtsvollzieher sind immer mehr Angriffen ausgesetzt. Ein mobiles GPS-Warnsystem soll mehr Schutz bringen.

Frank-Thomas Hett, Staatssekretär im niedersächsischen Justizministerium, stellt das System am Nachmittag im Amtsgericht Oldenburg vor. Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher könnten im Notfall verdeckt Alarm auslösen und so die Hilfskette in Gang setzen. Dem Ministerium zufolge seien niedersächsische Beamte und Beamtinnen vor allem im Außendienst Übergriffen ausgesetzt.

"Respekt vor öffentlichem Amt ist verloren gegangen"

Das neue System "erleichtert nicht die tägliche Arbeitspraxis, schafft aber eventuell ein Stück mehr Sicherheit", sagte Wolfgang Küssner, Vorsitzender des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes Niedersachsen. Das System helfe vor allem, weil Gerichtsvollzieher in der Regel allein unterwegs seien. Küssner kritisiert, dass es inzwischen auch zu körperlichen Attacke komme: "Der Respekt vor dem öffentlichen Amt ist in der Gesellschaft verloren gegangen."

Niedersachsen beschäftigt mehr Gerichtsvollzieher

Die Zahl der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher hat sich landesweit nach Angaben des Justizministeriums in den vergangenen Jahren leicht erhöht. Insbesondere der Frauenanteil sei gestiegen, hieß es in Hannover. In Niedersachsen habe es im Jahr 2017 noch 398 Beamte im Gerichtsvollzieherdienst gegeben, darunter 131 Frauen. 2020 seien es 427 Beamte gewesen, davon 167 Frauen.

