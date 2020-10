Stand: 14.10.2020 08:01 Uhr Niedersachsen will 56 Millionen Euro für Emder Hafen geben

Niedersachsen will in den kommenden Jahren in die Häfen des Landes investieren. Für den Hafen Emden seien gut 56 Millionen Euro eingeplant, heißt es in einem Papier der Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsische Seehäfen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Teuerstes Projekt ist demnach das Sanieren der Großen Seeschleuse in Emden. Außerdem soll im Außenhafen ein neuer Liegeplatz für Großschiffe entstehen. Die Landesregierung will zudem Projekte in Norden, Norddeich, Brake, Wilhelmshaven und Cuxhaven unterstützen.

14.10.2020