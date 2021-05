Stand: 24.05.2021 08:45 Uhr Niedersachsen: Wetter verzögert Erdbeer-Ernte im Freiland

Die Erdbeer-Ernte auf niedersächsischen Feldern lässt weiter auf sich warten. Grund dafür ist das kalte und regnerische Wetter. Frühestens im Juni werde die Freiland-Ernte starten, sagte der Sprecher der niedersächsischen Spargel- und Beerenanbauer, Fred Eickhorst: "Im Mai auf keinen Fall." Demzufolge werden auch die Felder zum Selberpflücken erst in einigen Wochen für die Kunden öffnen. Die derzeit verkauften Erdbeeren aus der Region stammen laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg vor allem aus Gewächshäusern oder reifen unter Folientunneln heran. Laut Statistischem Landesamt wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen insgesamt mehr als 34.000 Tonnen Erdbeeren geerntet, davon 30.300 Tonnen im Freiland.

