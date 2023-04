Stand: 18.04.2023 10:44 Uhr Niedersachsen: Wasserschutzpolizei startet Kontrollwochen

Wer in Niedersachsen auf dem Wasser unterwegs ist, muss ab Dienstag mit verstärkten Überprüfungen rechnen. Zusammen mit den Ländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat die Wasserschutzpolizei in Niedersachsen sogenannte Kontrollwochen gestartet. Ziel der "Maritime Safety Days" - also den maritimen Sicherheitstagen - ist nach Angaben der Wasserschutzpolizei Oldenburg ein reibungsloser Schiff- und Sportbootverkehr.

