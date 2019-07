Stand: 25.07.2019 11:57 Uhr

Niedersachsen: Vermehrt Feuer durch Landmaschinen

Ein brennender Mähdrescher hat in Ihlow im Landkreis Aurich eine Wiese, einen Wald und Moorboden entzündet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat am Mittwochnachmittag eine Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern in Flammen gestanden. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hinzu kamen Helfer vom Deutschen Roten Kreuz, dem Rettungsdienst, der Polizei und der Unteren Wasserbehörde, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich mitteilte. Gegen 18.15 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Weil sich die Flammen bis zu 40 Zentimeter tief in den Moorboden gefressen hatten, wurde dieser weiterhin bewässert und auf Brandnester kontrolliert. Der Mähdrescher war wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.

Bei den trockenen Böden reicht ein Funke

Es war nicht das einzige durch eine Landmaschine ausgelöste Feuer der vergangenen Tage in Niedersachsen: Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fing in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) bei Erntearbeiten ein Getreidefeld Feuer. In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) brannte eine Ballenpressmaschine. Und in Bersenbrück entzündete ebenfalls ein Mähdrescher ein Kornfeld. Das Problem: Die Ernte der Felder steht jetzt an. Und bei der Hitze und trockenen Böden reicht ein Funke. Grund dafür könnten abgenutzte Kugellager in den Maschinen sein, die heiß laufen. Manchmal reicht aber auch ein gegen ein Schneidmesser geflogenes Steinchen aus, um einen Flächenbrand auszulösen - wie ein Vorfall in der Wedemark (Region Hannover) 2018 zeigte.

Landwirte beugen vielfach vor

Wie eine Sprecherin des Landvolkes Vechta gegenüber NDR 1 Niedersachsen sagte, beugten viele Landwirte vor. Maschinen würden demnach extra gereinigt. Die Fahrerkabinen der Drescher seien mit Feuerlöschern ausgestattet. Und viele stellten vorsorglich mit Wasser gefüllte Gülleanhänger an den Feldrändern auf, um im Ernstfall zügig löschen zu können. Zudem sei es ein Vorteil, dass die meisten Bauern gleichzeitig Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren seien und dementsprechend sensibel mit dem Thema Feuer umgingen.

