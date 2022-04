Niedersachsen: Sturmtief "Nasim" verursacht leichte Schäden Stand: 07.04.2022 21:26 Uhr Am Donnerstag ist Sturmtief "Nasim" über Niedersachsen hinweg gezogen. Einige Schäden wurden gemeldet. In der Nacht zu Freitag soll sein Wirbel enden.

Für diese Zeit erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auch das Maximum für die Küste. An exponierten Lagen wie etwa auf den Inseln sollen dann laut Vorhersage erneut schwere Sturmböen um 100 Kilometer in der Stunde möglich sein. Eine Sturmflut wie im Februar, als schwere Orkane über Niedersachsen fegten, wird nicht erwartet.

VIDEO: Neuer Sturm im Anmarsch: Wangerooge bangt um Sandstrand (3 Min)

Schwere Sturmböen in Hameln

Die ersten Böen hatten am Donnerstagvormittag bereits die Küste, das Mittelgebirge und im Binnenland eine Linie zwischen Osnabrück und der Heide erreicht. Am Nachmittag registrierte der DWD in Hameln nach eigenen Angaben eine schwere Sturmböe mit einer Windgeschwindigkeit von 98 Kilometern in der Stunde. Auf dem Brocken wurde Tempo 147 gemessen. An vielen anderen Orten in Niedersachsen wurden ebenfalls Sturmböen registriert, Starkregen behinderte örtlich zudem die Autofahrer.

Baum auf Gleis bei Großenkneten

Bei Ahlhorn in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) fiel ein Baum auf die Bahnstrecke. Der Verkehr der Nordwestbahn in Richtung Osnabrück wurde bis zum frühen Abend unterbrochen, wie eine Sprecherin der Bahn bestätigte. In Metjendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede bei Oldenburg, mussten die Einsatzkräfte Schäden beseitigen. Ein großes Wellblechdach einer Modellbau-Firma sei vom Wind zerstört worden, bestätigte die Polizei in Oldenburg am Abend.

Wangerooge: Neuer Sand wird verschoben

Aus Vorsicht und Furcht vor zerstörerischen Sturmfluten wurden auf Wangerooge am Donnerstag aber 20 Meter des neuen Sands hin zur Promenade geschoben. Die Strände auf der Nordseeinsel waren erst jüngst nach den heftigen Orkanen mit Sand aufgefüllt worden. Für die Nacht wird mit einem dreiviertel Meter über dem normalen Hochwasser gerechnet, heißt es. Alles unter einem Meter bedeute kein Risiko, erklärt Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) NDR Niedersachsen.

VIDEO: Wetterbericht: Das nächste Paket Aprilwetter kommt (2 Min)

Sieben Millionen Euro Soforthilfe

Im Februar waren vor allem die Nordsee-Inseln Wangerooge, Norderney, Langeoog und Baltrum von den Stürmen betroffen. Teilweise verschwanden bis zu 90 Prozent der Strände innerhalb kürzester Zeit im Meer. Bei einem Krisentreffen der Insel-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte das Land sieben Millionen Euro Soforthilfen zu. Mittlerweile stehen auf Wangerooge bereits die Strandkörbe und warten auf Osterurlauber. Auch auf Langeoog und Borkum sind Strandbereiche erneuert, Strandkörbe aufgestellt und Plankenwege für die Strandgäste verlegt worden.

Landesforsten: Auf Waldspaziergang verzichten

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen unterdessen vor dem Betreten der Wälder. Durch die vergangenen Dürrejahre, aber auch durch die Februarstürme seien zahlreiche Bäume geschwächt oder in ihrer Stabilität beeinträchtigt. "Wegen des aktuellen Windes sollte die Nähe zu Bäumen gemieden und auch auf den Waldspaziergang verzichtet werden", sagte Klaus Merker, Präsident der Landesforsten. Zwar sei der Wind deutlich weniger stark als die drei Stürme "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" im Februar, dennoch sei Vorsicht geboten. Den mit dem Wind einhergehenden Regen begrüßte Merker ausdrücklich: "Der März war deutlich zu trocken und es fehlt an Wasser, das gerade im Oberboden für das Anwachsen der Millionen Setzlinge dringend benötigt wird."

Am Freitag entspannt sich das Wetter im Norden etwas, es soll dann vereinzelt Regen- und Schneeregenschauer geben. Die Temperaturen sollen stellenweise bis auf 15 Grad Celsius klettern.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser Sturmflut Extremwetter